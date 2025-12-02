Погода в Украине: синоптик рассказала, ждать ли на этой неделе снег и морозы

Белка / © УНИАН

Реклама

Хотя календарная зима уже началась, в Украине погода в ближайшее время будет осенней. Вся первая декада месяца – 1-10 декабря будет теплой.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии NV.

По ее словам, как минимум до конца этой недели метеорологической зимы л+ожидать не стоит. В ближайшие дни погоду будет формировать поле высокого давления, а также теплая, влажная, малоподвижная воздушная масса. При этом атмосферное давление будет почти не изменяться, а температура воздуха будет стабильной.

Реклама

"Будет облачно, а влажность воздуха будет высокой. Такая синоптическая ситуация, конечно, будет способствовать образованию туманов, которые в сочетании с облачным небом и периодической моросью и высокой влажностью будут добавлять дискомфорт", - сообщила синоптик.

Температура воздуха в регионах будет теплая – как для этого времени года. Так, в ближайшие несколько ночей температурные показатели будут в пределах 0…+5°, только в Карпатах холоднее – до -3°. Днем температура воздуха будет от +3° до +8°. Теплее будет на юге страны. Ночью столбики термометров покажут ночи +4-9°, а днем от 7° до 12° тепла.

В течение 5-6 декабря погода без существенных осадков, кроме северных областей, где ночью местами может быть небольшой дождь. Ночью 5 декабря температура воздуха будет +1°-7°. Между тем на востоке, северо-востоке страны и на Закарпатье - от +4° до -2°.

Такие же значения будут ночью на 6 декабря, на святого Николая. Дневная температура в конце недели будет такой: 5 декабря - +3 ° -9 °, а 6 декабря - в пределах +1 ° +7 °. В южных областях и на Закарпатье воздух прогреется до 6-12° тепла.

Реклама

В столице и области температура воздуха ночью 2-6 декабря составит +2°+4°. Дневные показатели будут в пределах +5-7°.

Напомним, синоптики шокировали прогноз погоды на первую неделю декабря. По данным Укргидрометцентра, пока снега и сильных морозов по всей стране ждать не стоит. В частности, на юге страны столбики термометров могут достигать 12° тепла.

Также синоптики "Укргидрометцентра" сделали прогноз погоды на декабрь. Отмечается, что средняя месячная температура предполагается от 3° мороза до 5° тепла, что на 2° выше нормы.