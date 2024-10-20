Погода в Украине: синоптик удивила прогнозом на понедельник, 21 октября

В ближайшее время в Украине – без дождей, много солнца и туманов. Ближайшие дожди ожидаются с 28 октября.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Северо-западный ветер сменится юго-западным и это новое направление зачерпнет и забросит к нам более высокие градусы с юга. В большинстве областей Украины предполагается потепление до +14+18 градусов. Ночи, конечно, будут холодными, с периодическими заморозками", — написала она.

Среди недели вероятность заморозков снизится.

В Киеве завтра и в ближайшие дни осадков не ожидается — антициклон.

Ночью 21 октября 0+3 градуса, местами заморозки, в дальнейшем без заморозков.

Днем в понедельник в столице +12+14 градусов, во вторник-среду потеплеет до +16 градусов, в четверг-пятницу +11+14 градусов.

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