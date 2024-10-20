Погода в Украине: синоптик удивила прогнозом на понедельник, 21 октября

Неделя начнется теплой погодой.
В ближайшее время в Украине – без дождей, много солнца и туманов. Ближайшие дожди ожидаются с 28 октября.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Северо-западный ветер сменится юго-западным и это новое направление зачерпнет и забросит к нам более высокие градусы с юга. В большинстве областей Украины предполагается потепление до +14+18 градусов. Ночи, конечно, будут холодными, с периодическими заморозками", — написала она.
Среди недели вероятность заморозков снизится.
В Киеве завтра и в ближайшие дни осадков не ожидается — антициклон.
Ночью 21 октября 0+3 градуса, местами заморозки, в дальнейшем без заморозков.
Днем в понедельник в столице +12+14 градусов, во вторник-среду потеплеет до +16 градусов, в четверг-пятницу +11+14 градусов.