Погода в Украине: синоптики обновили прогноз на 8 сентября

Погода еще порадует

Сегодня, 8 сентября, в Украине прогнозируют переменную облачность и кратковременные дожди. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Об этом сообщает «Украинский гидрометеорологический центр».

«Сегодня днем в Украине, кроме большинства западных, Винницкой и Одесской областей, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза», — отмечают синоптики.

Утром в Карпатах местами туман. Температура днем будет составлять +21…26°С. На юге и юго-востоке страны прогнозируют +24…29°С.

На Киевщине и столице переменная облачность. Погода в северных областях Днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области днем в пределах +21…26°С. В Киеве будет +22…24°С.

Ранее сообщалось, что в Украине резко меняется климат. Темпы повышения температуры почти в три раза превышают рост средней глобальной температуры за год.