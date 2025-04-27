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Погода в Украине: синоптики обновили прогноз на сегодня, 27 апреля
В Украине будет преобладать солнечная, но холодная погода.
Сегодня, 27 апреля, в Украине осадков не ожидается, переменная облачность.
Об этом сообщает «Укргидрометцентр».
Ночью в Крыму, днем в восточных областях местами небольшой дождь. Температура ночью +1…+6°С, в Украине, кроме Крыма и Приазовья, на поверхности грунта заморозки 0…-5°С. В большинстве западных и северных областях и в воздухе заморозки 0…-3°С.
Днем +7…+12°С, в Закарпатье и юге страны +11…+16°С.
Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.
Напомним, в ряде областей объявлен I уровень опасности.