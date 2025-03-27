Погода в Украине: синоптики обновили прогноз на сегодня, 27 марта

Сегодня, 27 марта, на Украине ожидается облачная погода с прояснениями.

Об этом сообщил "Укргидрометцентр".

В четверг будет без осадков, днем прогреет до +20°С. На юго-западе страны, Волыни и Ровенской области утром и днем местами пройдет небольшой дождь.

"Ночью и утром в восточных областях местами туман", — говорится в сообщении.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем будет +11...16°С, в Закарпатье, в южных областях и в Крыму будет +15...20°С.

В Киеве облачно с прояснениями, без осадков. В столице ожидается теплая погода, днем воздух прогреется до +15°С.

Раньше синоптики рассказали, какой будет погода в апреле 2025 года. Больше об этом читайте в новости.

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