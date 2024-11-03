Погода в Украине: синоптики обновили прогноз на сегодня, 3 ноября

В воскресенье будет прохладно.

Над северо-восточной Европой ожидается развитие активного циклона, который будет влиять также на территорию Украины. Его прохождение будет сопровождаться усилением ветра, а также небольшим дождем.

Об этом сообщил метеоролог Игорь Кибальчич.

По его словам, в результате поступления холодного воздуха из Скандинавского полуострова произойдет похолодание, начиная с северных и западных регионов.

В воскресенье, 3 ноября, в западных областях ожидается облачная погода, без осадков. Утром местами туман. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +4…+9°С.

В северных областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Дневная температура воздуха будет составлять +2…+7 °С.

В центральных регионах прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +3…+8°С.

В южных регионах и Крыму осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +6…+11°С.

В восточной части страны осадки синоптики не прогнозируют. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Дневная температура воздуха будет составлять +3…+8 °С.

Ранее сообщалось, что в Украине зима 2024/2025 может быть теплее обычного, а средняя сезонная температура воздуха — на 1-2 градуса выше нормы.

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