Погода в Украине: синоптики рассказали, чего ожидать 14 января, и предупредили об опасности

Погода на 14 января в Украине обещает быть холодной с возможными морозами до -8°C на западе страны.

В Украине во вторник, 14 января, будет облачная с прояснениями погода, без осадков.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях на дорогах возможно образование гололеда. Ветер будет западный или юго-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура в Украине будет колебаться от -3 до -8 ° C, в Закарпатье и Прикарпатье ожидается 8-13 ° C мороза. Днем температура в Украине будет варьироваться от -3 до +2°C.

В Киеве и области сохранится сухая погода. Ночью температура в столице составит -5...-7°C, днем -0...-2°C мороза. В Киевской области ночью температура снизится до -3...-8°C, днем будет от -3°C до +2°C.

Синоптики также предупреждают, что 13-14 января в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохранится снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, 13 января, в Украине погода будет прохладной, небольшой мороз подсушит поверхность.

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