Погода в Украине в феврале – какой будет температура и когда придет потепление

В Украине в феврале 2024 года средняя месячная температура может превышать климатическую норму на 1-1,5 °C. Однако начало февраля принесет в Украину не существенные морозы.

Об этом в комментарии "Факты ICTV" рассказала синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха.

По ее словам, потепление не заставит себя ждать и быстро изменит холодную погоду.

"Как мы видим, завершение января и начало февраля у нас также могут быть с морозами. То есть такая более зимняя погода. Но это совершенно не исключает каких-либо периодов более теплой погоды с повышением температуры", — рассказала синоптик.

Незначительное похолодание пришло в Украину с 27 января.

По словам Птухи, в понедельник, 29 января, может поступить небольшой атмосферный фронт с северо-запада, но за счет поля повышенного давления он будет не слишком ярко выражен.

Напомним, синоптик назвала дату, когда в Украину придет потепление.

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