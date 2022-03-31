Погода в Украине: в начале апреля ожидается похолодание, дожди и даже снег

В некоторых регионах ночью ожидается мороз.

Начало второго месяца весны в Украине будет богатым осадками в виде дождя и даже мокрого снега. Со 2-3 апреля в Украину в дополнение к осадкам придет похолодание.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра, 1 апреля, в стране, кроме юга и юго-востока, умеренные, в северных областях местами значительные дожди, в центральных областях днем местами с грозами, во Львовской, Волынской и Ровенской областях значительный дождь и мокрый снег. На Закарпатье и в Карпатах сильные дожди. Ветер южный, на западе и севере страны, северо-восточный, 7-12 м/с, днем в южных, восточных, центральных, Волынской и Ровенской областях порывы 15-20 м/с. Температура в западных и северных областях ночью 3-8° тепла, днем 10-15°, в северо-западных областях ночью и днем 0-5° тепла, на остальной территории ночью 6-11° тепла, днем 18-23°.

2 апреля в западных областях мокрый снег с дождем, местами сильные осадки, температура ночью и днем 0-5° тепла (на Закарпатье днем 3-8° тепла), на остальной территории дожди, на юге и востоке местами с грозами (ночью в восточной и юго-восточной части без осадков), температура ночью 6-11° тепла, днем 10-15°, на юго-востоке страны 15-20°, в северных областях ночью и днем 3-8° тепла.

3 апреля в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях мокрый снег (на Закарпатье с дождем), в Карпатах сильный снег, местами гололедица, налипание мокрого снега, температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 0-5° тепла (в Карпатах ночью и днем 0-5° мороза), на остальной территории дождь и мокрый снег, в южных и центральных областях днем местами значительные осадки, температура ночью и днем 3-8° тепла, на востоке и юго-востоке страны 8-13°. Ветер юго-западный с переходом на северный, 7-12 м/с, в Украине кроме большинства западных и северных областей порывы 15-20 м/с.

4 апреля ночью в восточной и юго-восточной частях, днем в Карпатах, 5 апреля днем в западных областях небольшой дождь, местами с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, 3 апреля в западных и северных областях 1-7° мороза, на востоке страны 0-5° тепла, днем 4 апреля 2-8° тепла, в южных областях до 10°, 5 апреля 6-12°, на юге до 15°.

В Киеве, 1 апреля, также ожидаются дожди. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 12-14°. 2 апреля дождь, температура ночью и днем 3-8° тепла. 3 апреля мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега, температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. 4-5 апреля в столице будет сухо. Температура 4 апреля ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла, 5 апреля ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 7-12° тепла.

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