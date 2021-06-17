Погода в Украине: в пятницу, 18 июня, некоторые регионы будуть поливать дожди, в других придет жара

Днем температура прогреется до 27-29°.
В пятницу, 18 июня, в Украине будет жаркая и преимущественно сухая погода, осадки ожидается только в южной и восточных областях.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Так, по прогнозам синоптиков, завтра в южной части и восточных областях дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, в западных областях 9-14°, днем 24-29°.
В Киеве 18 июня будет сухо. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 27-29°.
Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.