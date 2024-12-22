Погода в Украине в воскресенье не будет способствовать прогулкам: облачно и сыро

В большинстве областей страны будет дождь.
В Украине в воскресенье облачно с прояснениями, от 3° мороза до 2° тепла.
Об этом сообщает "Укргидрометцентр".
В южной части, восточных и большинстве центральных областей страны – дожди, ночью местами с мокрым снегом; на остальной территории без осадков, лишь на крайнем западе днем небольшой мокрый снег.
Ветер северо-восточный, в западных областях южный, 5-10 м/с.
Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла (ночью в Карпатах 9-14° мороза), в южной части и Днепропетровщине 1-6° тепла, в Крыму 5-10° тепла.
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