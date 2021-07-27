Погода в Украине: в западных регионах объявили штормовое предупреждение

На этой неделе периодически дожди будут идти во всех областях.

Штормовое предупреждение из-за грозы и шквалов сегодня, 27 июля, объявили для запада Украины.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 27 июля.

Так, 27 июля в западных областях ожидаются грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Пока на западе будет идти дождь, в остальных регионах будет жарко. Так, самым жарким днем в Киеве, прогнозируют синоптики, станет среда, 28 июля, когда может дойти и до 34°. На востоке и юге в течение недели будет еще теплее — до 35°.

Как сообщалось, в Украину снова возвращается жара. В течение недели жаркими обещают быть Юг и Восток Украины, а также Днепр с районами, свежее воздух будет в западных областях.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на последний месяц лета 2021 года.

Погода в Украине: для западных регионов объявили штормовое предупреждение

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