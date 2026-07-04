Накроют грозовые дожди, а температура упадет до +8: погода на 5 июля в Украинеи

Ожидается снижение температурных показателей по всей Украине / © pexels.com

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В воскресенье, 5 июля, в Украине прогнозируется понижение температуры воздуха, а также неустойчивая погода с грозовыми дождями, местами ливнями, градом и порывистым ветром.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Прогноз погоды на 5 июля

На западе страны днем возможны кратковременные дожди и шквалы до 15–20 м/с. Температура ночью составит +10…+15 °С, днем +21…+26 °С.

В северных областях местами пройдут дожди с грозами. Температура ночью +8…+13°С, днем +20…+25°С.

В центральной части Украины ожидаются местные кратковременные дожди и грозы. Температура днем составит +22…+27 °С.

В восточных регионах возможны кратковременные дожди и грозы. Температура будет днем колебаться в пределах +21…+26 °С.

На юге и в Крыму будет идти малооблачная погода без осадков. Температура днем +23…+28 °С.

Ранее синоптики предупредили, что в ближайшие дни погода в Украине резко изменится, ведь мощный атмосферный фронт принесет долгожданное ослабление жары, сопровождающееся шквальным ветром, сильными ливнями и грозами в большинстве областей.

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