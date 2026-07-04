ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
386
Время на прочтение
1 мин

Накроют грозовые дожди, а температура упадет до +8: погода на 5 июля в Украинеи

Аномальная жара в Украине сменится резким похолоданием во всех регионах страны.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Ожидается снижение температурных показателей по всей Украине

Ожидается снижение температурных показателей по всей Украине / © pexels.com

В воскресенье, 5 июля, в Украине прогнозируется понижение температуры воздуха, а также неустойчивая погода с грозовыми дождями, местами ливнями, градом и порывистым ветром.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Прогноз погоды на 5 июля

  • На западе страны днем возможны кратковременные дожди и шквалы до 15–20 м/с. Температура ночью составит +10…+15 °С, днем +21…+26 °С.

  • В северных областях местами пройдут дожди с грозами. Температура ночью +8…+13°С, днем +20…+25°С.

  • В центральной части Украины ожидаются местные кратковременные дожди и грозы. Температура днем составит +22…+27 °С.

  • В восточных регионах возможны кратковременные дожди и грозы. Температура будет днем колебаться в пределах +21…+26 °С.

  • На юге и в Крыму будет идти малооблачная погода без осадков. Температура днем +23…+28 °С.

Ранее синоптики предупредили, что в ближайшие дни погода в Украине резко изменится, ведь мощный атмосферный фронт принесет долгожданное ослабление жары, сопровождающееся шквальным ветром, сильными ливнями и грозами в большинстве областей.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
386
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie