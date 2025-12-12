Погода в выходные, 13-14 декабря: снег и мороз до -3°C

Прогноз погоды на выходные обещает разнообразие / © Associated Press

В субботу и воскресенье в Украине резко изменятся погодные условия. Прогнозируются сильный ветер, мороз и гололедица.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода 13 декабря

В субботу, 13 декабря, в Украине погоду определит антициклон, поэтому осадков не будет. Ветер будет порывистым. В большинстве областей похолодает.

В течение дня ожидается от 2 мороза до 2 тепла, в западных областях +2+5 градусов.

В Киеве без осадков и даже может быть солнышко. Днем около нуля.

Погода 14 декабря

В воскресенье, 14 декабря, на севере, западе, в центральной части Украины, местами в Харьковской и Запорожье ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

В большинстве восточных областей без существенных осадков. В южной части — дождь, в Запорожье с мокрым снегом.

Температура воздуха в воскресенье ожидается от 3 мороза до 3 тепла, в западных областях +3+6 градусов.

В столице мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, температура воздуха 0+2 градуса.

