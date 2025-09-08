Погодные контрасты: какая погода ждет Украину на этой неделе

Погода / © Pixabay

Реклама

9 сентября по Украине ожидаются локальные дожди, местами с грозами. Осадки будут небольшие и периодические, поэтому в некоторых регионах могут вовсе не наблюдаться. Ночью температура воздуха составит +12…+18 °C, днем +22…+28 °C. В Киеве есть вероятность кратковременного дождя вечером, дневная температура около +25 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

10 сентября осадки прогнозируются преимущественно на южных территориях страны. На остальной территории сохранится сухая погода с переменной облачностью. Дневная температура +22…+27 °C, ночная +12…+17 °C.

Реклама

11-12 сентября дожди ожидаются на западе Украины, на остальной территории преимущественно сухо. Ночью столбик термометра покажет +10…+16 °C, днем +21…+27 °C.

В ближайшие дни существенных изменений температурного режима не предвидится. Колебания будут умеренными. На большей части территории сохранится теплая, комфортная погода, ночью и утром будет наблюдаться свежесть.

Местами возможен туман, дымка в утренние и вечерние часы. Рекомендуется учитывать погодные условия при планировании активного отдыха и соблюдать осторожность во время грозовых явлений.

Напомним, ранее мы писали о том, что климат в Украине меняется очень быстро: ежегодное повышение температуры почти в три раза превышает среднемировые темпы.