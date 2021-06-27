Погодные препятствия: четыре самолета не смогли приземлиться в Одессе из-за грозы

Погодные препятствия: четыре самолета не смогли приземлиться в Одессе из-за грозы

Погода не дала сесть бортам в Одессе.

Сразу четыре авиарейса не смогли приземлиться в Одессе из-за погодных условий — грозы и ливня.

Об этом сообщает "Думская".

Речь идет о самолетах авиакомпаний SkyUp (из греческого Ираклиона), МАУ (из бельгийского Остенде), Ryanair (из Вроцлава) и Turkish Airlines (из Стамбула).

Машины SkyUp, МАУ и Turkish Airlines ушли в Кишинев, Ryanair — в Констанцу. Все они благополучно приземлились.

Также в Одессе сумел сесть борт МАУ из Борисполя и чартерный рейс из Коломбо (Шри-Ланка).

flightradar24

Добавим, что из-за непогоды в Украине более 800 населенных пунктов без света, есть размытые дороги и пострадавшие.

Напомним, в ряде областей Украины объявили о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Что и где запрещено.

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