Погодные препятствия: четыре самолета не смогли приземлиться в Одессе из-за грозы

Погода не дала сесть бортам в Одессе.
Сразу четыре авиарейса не смогли приземлиться в Одессе из-за погодных условий — грозы и ливня.
Об этом сообщает "Думская".
Речь идет о самолетах авиакомпаний SkyUp (из греческого Ираклиона), МАУ (из бельгийского Остенде), Ryanair (из Вроцлава) и Turkish Airlines (из Стамбула).
Машины SkyUp, МАУ и Turkish Airlines ушли в Кишинев, Ryanair — в Констанцу. Все они благополучно приземлились.
Также в Одессе сумел сесть борт МАУ из Борисполя и чартерный рейс из Коломбо (Шри-Ланка).
Добавим, что из-за непогоды в Украине более 800 населенных пунктов без света, есть размытые дороги и пострадавшие.
Напомним, в ряде областей Украины объявили о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Что и где запрещено.
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