Погодные сюрпризы надвигаются на Украину: какие области окажутся под ударом стихии

В четверг, 21 мая, в Украине снова ожидается неустойчивая погода. В большинстве областей прогнозируют кратковременные дожди и грозы, а сухо будет только на северо-востоке страны.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине

По ее словам, без осадков останутся Харьковщина, Луганщина и Сумщина. На остальной территории возможны локальные дожди и грозы.

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +21…+26 градусов. На Левобережье будет жарче — до +24…+29 градусов. В западных областях ожидается свежая погода — +18…+22 градуса.

«Некоторые жалуются, что у них то нет дождя, то нет грозы, то дождя мало, то ливень слишком большой. Это будет продолжаться весь летний период, потому что избирательность летних процессов пока не дает такой способности быть идеально изученной метеорологической наукой. Поэтому к ливню с грозой надо готовиться, а неожиданное солнышко воспринимать благодарно. Хотя и парит сейчас в более теплых регионах немилосердно», — отметила Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве на День вышиванки также прогнозируют кратковременные дожди и грозы. В то же время в столице будет тепло — до +26 градусов.

Напомним, украинцев предупредили об опасных погодных явлениях во вторник, 20 мая. Часть регионов накроют грозы, а местами ожидаются град и сильный ветер.

