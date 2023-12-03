Погодные условия замедляют темп боевых действий на фронте — ISW

У окупантов начались проблемы с мобильностью из-за нехватки гусеничной техники.

Темп боевых действий на фронте значительно замедлится из-за сложных погодных условий, но полностью война не будет останавливаться.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).

В сообщении указывается, что, по данным украинских военных, несмотря на большое количество снега и мощный ветер, захватчики продолжают активно использовать авиацию на Бахмутском направлении.

Кроме того, пока погода особенно не повлияла на работу российской артиллерии. Однако российские источники утверждают, что погодные условия не позволяют в достаточном количестве использовать беспилотник.

Также грязь замедляет продвижение пехоты и колесной техники. Россияне жалуются, что могут передвигаться только на гусеничных машинах, которые в большом дефиците. Также россияне пожаловались на интенсивную работу украинской артиллерии.

Напомним, ранее сообщалось, что в ВСУ рассказали о тактике врага, когда он хочет идти в штурм.

Кроме того, мы ранее информировали, что снайперы СБУ рассказали, как охотились на кафиров в Бахмуте.

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