Погодный апокалипсис в Керчи: река вышла из берегов, авто затонули, люди передвигаются по городу вплавь

Спасатели эвакуируют местных жителей и откачивают воду.

На Крым обрушились сильные ливни. Дожди затопили восток полуострова. Под водой, в частности, оказался город Керчь.

Видео затопленной Керчи пользователи публикуют в социальных сетях.

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Так, на роликах видно, что проливные дожди буквально затопили улицы — автомобили стоят во дворах по крышу в воде.

Передвигаются по городу местные жители вплавь.

Обильные осадки подняли уровень воды в реке Мелек-Чесме. Из-за чего подтопленными оказались 12 домовладений и медучреждение. Кроме того, в Ленинском районе спасатели ночью эвакуировали 40 человек, в том числе — 10 детей. Затопило 18 домов с садовыми участками.

Глава республики Крым осматривает затопленную Керчь pic.twitter.com/Zm5rgCBuPv — Актуальная Россия (@RussiaActually) June 17, 2021

Спасатели ликвидируют последствия непогоды и откачивают воду с помощью мотопомп. Отметим, что дожди на временно оккупированном Крымском полуострове прогнозируются и сегодня. По данным синоптиков, ожидается выпадение осадков до 30 миллиметров, а также грозы, град и порывы ветра до 20 метров в секунду.

Напомним, что непогода в Днепре смыла асфальт и набережную, а также затопила улицы города и дома местных жителей.

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