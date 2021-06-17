Погодный апокалипсис в Керчи: река вышла из берегов, авто затонули, люди передвигаются по городу вплавь

Спасатели эвакуируют местных жителей и откачивают воду.
На Крым обрушились сильные ливни. Дожди затопили восток полуострова. Под водой, в частности, оказался город Керчь.
Видео затопленной Керчи пользователи публикуют в социальных сетях.
Так, на роликах видно, что проливные дожди буквально затопили улицы — автомобили стоят во дворах по крышу в воде.
Передвигаются по городу местные жители вплавь.
Охренеть, Керчь pic.twitter.com/T13sn9b1HA— Графин невежливый (@ art100780) June 17, 2021
Обильные осадки подняли уровень воды в реке Мелек-Чесме. Из-за чего подтопленными оказались 12 домовладений и медучреждение. Кроме того, в Ленинском районе спасатели ночью эвакуировали 40 человек, в том числе — 10 детей. Затопило 18 домов с садовыми участками.
Глава республики Крым осматривает затопленную Керчь pic.twitter.com/Zm5rgCBuPv— Актуальная Россия (@RussiaActually) June 17, 2021
Спасатели ликвидируют последствия непогоды и откачивают воду с помощью мотопомп. Отметим, что дожди на временно оккупированном Крымском полуострове прогнозируются и сегодня. По данным синоптиков, ожидается выпадение осадков до 30 миллиметров, а также грозы, град и порывы ветра до 20 метров в секунду.
Напомним, что непогода в Днепре смыла асфальт и набережную, а также затопила улицы города и дома местных жителей.