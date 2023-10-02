"Погодный экстрим": эксперт сказала, какие регионы Украины могут пострадать от изменения климата

В Украине изменения климата, к сожалению, неизбежны. Речь идет не только о росте температуры, но и об экстремальных погодных явлениях – засухах, значительных осадках и паводках.

Об этом рассказала заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и Национальной академии наук Светлана Краковская в интервью "Укринформу".

Кто под угрозой

По словам специалиста, засухи неизбежны. В то же время, будут и экстремальные осадки и паводки. В основном это будет наблюдаться на юге – в Крыму, Николаевской, Херсонской, Одесской и Запорожской областях.

"Как это было в Греции: сначала все горело, а потом все смыло", – отметила климатолог.

Она также дала совет, как уберечь от изменения климата. К примеру, в украинских Карпатах категорически нельзя вырубать там лес.

"Зеленый туризм может принести людям больше денег, чем срубленные и проданные деревья", – подчеркнула Краковская.

Она добавляет, что нам следует предотвращать еще большее влияние на климатическую систему, то есть сокращать выбросы или наращивать поглощение. В то же время нужно адаптироваться к произошедшим или вот-вот произошедшим изменениям.

"И чем быстрее начнем, тем меньше убытков и потерь, в том числе и жизней", – считает климатолог.

Напомним, эксперты прогнозируют, что уже в следующем году температура воздуха может составлять до +40 градусов в тени. Особенно быстро это может произойти и в Украине.

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