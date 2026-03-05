- Дата публикации
Погодный сюрприз в Украине: где 5 марта всыплет снег, а где будет +14
Пока юг и запад будут наслаждаться теплом, северо-восточные регионы накроют осадки.
Погода в Украине 5 марта будет сухой для большинства областей, однако северо-восток почувствует дыхание зимы. Синоптики прогнозируют порывистый ветер до 12 м/с.
Об этом сообщил Укргидрометцентр.
Погода 5 марта 2026 года
В Украине погодные условия 5 марта будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому существенных осадков не ожидается. Только на востоке страны, а днем и на северо-востоке возможны небольшие осадки в виде снега и дождя.
В регионы будет поступать прохладный воздух с северо-запада, ветер составит 7–12 м/с. Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +4…+9°. На Закарпатье и на юге столбики термометров поднимутся до +14°. Прохладнее всего будет на северо-востоке — там прогнозируют +1…+6°.
Прогноз погоды на 5 марта по областям
Киевская область (Киев): облачно с прояснениями, днем +4…+6°.
Черниговская область: небольшой дождь со снегом, днем +4…+6°.
Сумская область: небольшой дождь со снегом, днем +3…+5°.
Харьковская область: небольшой дождь со снегом, днем +3…+5°.
Луганская область: небольшой дождь со снегом, днем +3…+5°.
Донецкая область: небольшой дождь со снегом, днем +5…+7°.
Полтавская область: переменная облачность, днем +3…+5°.
Днепропетровская область: переменная облачность, днем +7…+9°.
Запорожская область: переменная облачность, днем +7…+9°.
Херсонская область: переменная облачность, днем +8…+10°.
АР Крым: переменная облачность, днем +9…+11°.
Николаевская область: переменная облачность, днем +10…+12°.
Одесская область: переменная облачность, днем +10…+12°.
Кировоградская область: переменная облачность, днем +7…+9°.
Черкасская область: переменная облачность, днем +5…+7°.
Винницкая область: переменная облачность, днем +6…+8°.
Житомирская область: переменная облачность, днем +7…+9°.
Ровенская область: переменная облачность, днем +7…+9°.
Волынская область: переменная облачность, днем +7…+9°.
Львовская область: переменная облачность, днем +8…+10°.
Тернопольская область: переменная облачность, днем +8…+10°.
Хмельницкая область: переменная облачность, днем +7…+9°.
Ивано-Франковская область: переменная облачность, днем +8…+10°.
Черновицкая область: переменная облачность, днем +8…+10°.
Закарпатская область: переменная облачность, днем +11…+13°.
К слову, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, 5 марта в Украине будет ветрено (до 15–20 м/с) и преимущественно без осадков, лишь на северо-востоке и Полтавщине возможен дождь с мокрым снегом. Температура днем будет колебаться от +1…+4 на северо-востоке до +12 на юге и западе. В Киеве ожидается сильный ветер, без осадков и около +5 градусов.