Украина
168
2 мин

Погодный сюрприз в Украине: где 5 марта всыплет снег, а где будет +14

Пока юг и запад будут наслаждаться теплом, северо-восточные регионы накроют осадки.

Ирина Лабьяк
Погода в Украине

Погода в Украине / © ТСН.ua

Погода в Украине 5 марта будет сухой для большинства областей, однако северо-восток почувствует дыхание зимы. Синоптики прогнозируют порывистый ветер до 12 м/с.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Погода 5 марта 2026 года

В Украине погодные условия 5 марта будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому существенных осадков не ожидается. Только на востоке страны, а днем и на северо-востоке возможны небольшие осадки в виде снега и дождя.

В регионы будет поступать прохладный воздух с северо-запада, ветер составит 7–12 м/с. Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +4…+9°. На Закарпатье и на юге столбики термометров поднимутся до +14°. Прохладнее всего будет на северо-востоке — там прогнозируют +1…+6°.

Прогноз погоды на 5 марта по областям

  • Киевская область (Киев): облачно с прояснениями, днем +4…+6°.

  • Черниговская область: небольшой дождь со снегом, днем +4…+6°.

  • Сумская область: небольшой дождь со снегом, днем +3…+5°.

  • Харьковская область: небольшой дождь со снегом, днем +3…+5°.

  • Луганская область: небольшой дождь со снегом, днем +3…+5°.

  • Донецкая область: небольшой дождь со снегом, днем +5…+7°.

  • Полтавская область: переменная облачность, днем +3…+5°.

  • Днепропетровская область: переменная облачность, днем +7…+9°.

  • Запорожская область: переменная облачность, днем +7…+9°.

  • Херсонская область: переменная облачность, днем +8…+10°.

  • АР Крым: переменная облачность, днем +9…+11°.

  • Николаевская область: переменная облачность, днем +10…+12°.

  • Одесская область: переменная облачность, днем +10…+12°.

  • Кировоградская область: переменная облачность, днем +7…+9°.

  • Черкасская область: переменная облачность, днем +5…+7°.

  • Винницкая область: переменная облачность, днем +6…+8°.

  • Житомирская область: переменная облачность, днем +7…+9°.

  • Ровенская область: переменная облачность, днем +7…+9°.

  • Волынская область: переменная облачность, днем +7…+9°.

  • Львовская область: переменная облачность, днем +8…+10°.

  • Тернопольская область: переменная облачность, днем +8…+10°.

  • Хмельницкая область: переменная облачность, днем +7…+9°.

  • Ивано-Франковская область: переменная облачность, днем +8…+10°.

  • Черновицкая область: переменная облачность, днем +8…+10°.

  • Закарпатская область: переменная облачность, днем +11…+13°.

К слову, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, 5 марта в Украине будет ветрено (до 15–20 м/с) и преимущественно без осадков, лишь на северо-востоке и Полтавщине возможен дождь с мокрым снегом. Температура днем будет колебаться от +1…+4 на северо-востоке до +12 на юге и западе. В Киеве ожидается сильный ветер, без осадков и около +5 градусов.

168
