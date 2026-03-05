Погодный сюрприз в Украине: где 5 марта всыплет снег, а где будет +14

Погода в Украине / © ТСН.ua

Погода в Украине 5 марта будет сухой для большинства областей, однако северо-восток почувствует дыхание зимы. Синоптики прогнозируют порывистый ветер до 12 м/с.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Погода 5 марта 2026 года

В Украине погодные условия 5 марта будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому существенных осадков не ожидается. Только на востоке страны, а днем и на северо-востоке возможны небольшие осадки в виде снега и дождя.

В регионы будет поступать прохладный воздух с северо-запада, ветер составит 7–12 м/с. Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +4…+9°. На Закарпатье и на юге столбики термометров поднимутся до +14°. Прохладнее всего будет на северо-востоке — там прогнозируют +1…+6°.

Прогноз погоды на 5 марта по областям

Киевская область (Киев): облачно с прояснениями, днем +4…+6°.

Черниговская область: небольшой дождь со снегом, днем +4…+6°.

Сумская область: небольшой дождь со снегом, днем +3…+5°.

Харьковская область: небольшой дождь со снегом, днем +3…+5°.

Луганская область: небольшой дождь со снегом, днем +3…+5°.

Донецкая область: небольшой дождь со снегом, днем +5…+7°.

Полтавская область: переменная облачность, днем +3…+5°.

Днепропетровская область: переменная облачность, днем +7…+9°.

Запорожская область: переменная облачность, днем +7…+9°.

Херсонская область: переменная облачность, днем +8…+10°.

АР Крым: переменная облачность, днем +9…+11°.

Николаевская область: переменная облачность, днем +10…+12°.

Одесская область: переменная облачность, днем +10…+12°.

Кировоградская область: переменная облачность, днем +7…+9°.

Черкасская область: переменная облачность, днем +5…+7°.

Винницкая область: переменная облачность, днем +6…+8°.

Житомирская область: переменная облачность, днем +7…+9°.

Ровенская область: переменная облачность, днем +7…+9°.

Волынская область: переменная облачность, днем +7…+9°.

Львовская область: переменная облачность, днем +8…+10°.

Тернопольская область: переменная облачность, днем +8…+10°.

Хмельницкая область: переменная облачность, днем +7…+9°.

Ивано-Франковская область: переменная облачность, днем +8…+10°.

Черновицкая область: переменная облачность, днем +8…+10°.

Закарпатская область: переменная облачность, днем +11…+13°.

К слову, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, 5 марта в Украине будет ветрено (до 15–20 м/с) и преимущественно без осадков, лишь на северо-востоке и Полтавщине возможен дождь с мокрым снегом. Температура днем будет колебаться от +1…+4 на северо-востоке до +12 на юге и западе. В Киеве ожидается сильный ветер, без осадков и около +5 градусов.