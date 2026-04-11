Погоду на Пасху изменит новый антициклон: синоптик предупредил украинцев о заморозках до -3
На Пасху в Украине прогнозируют ночные заморозки, но северный антициклон Quirin уже готовит изменение погодных условий
На Пасху в Украине ожидается холодная погода, однако весеннее тепло уже не за горами.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил руководитель Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.
Как рассказал метеоролог, апогей стужи приходится на 10-11 апреля, поэтому ночью остается высокая вероятность заморозков в воздухе до -3 градусов мороза.
Какой будет погода на Пасху, 12 апреля
По прогнозу синоптика, 12 апреля, на Пасху, погоду в Украине будет определять северный антициклон «Quirin», который обусловит больше прояснений, а порывы ветра утихнут. Однако из-за безоблачной ночи риск заморозков от 0 до -3 градусов все еще будет сохраняться, предупреждает синоптик.
Днем воздух прогреется до более комфортных от +7 до +12 градусов тепла, хотя местами возможен небольшой дождь.
Когда украинцам ждать потепления
По словам Виталия Постриганя, настоящее весеннее тепло начнет возвращаться уже с понедельника.
«Атмосфера уже перестраивается — со следующей недели температура начнет расти, однако этот процесс будет постепенным. Таким образом, на возвращение тепла рассчитываем уже в начале Пасхальной недели», — отметил синоптик.
Ожидается, что погода стабилизируется и наконец будет соответствовать климатической норме для середины апреля.
Ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, в каких областях Украины потеплеетдо +14 градусов на Пасху.
