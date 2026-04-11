Погоду на Пасху изменит новый антициклон: синоптик предупредил украинцев о заморозках до -3

Какой будет погода на Пасху в Украине / © pixabay.com

На Пасху в Украине ожидается холодная погода, однако весеннее тепло уже не за горами.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил руководитель Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

Как рассказал метеоролог, апогей стужи приходится на 10-11 апреля, поэтому ночью остается высокая вероятность заморозков в воздухе до -3 градусов мороза.

Какой будет погода на Пасху, 12 апреля

По прогнозу синоптика, 12 апреля, на Пасху, погоду в Украине будет определять северный антициклон «Quirin», который обусловит больше прояснений, а порывы ветра утихнут. Однако из-за безоблачной ночи риск заморозков от 0 до -3 градусов все еще будет сохраняться, предупреждает синоптик.

Днем воздух прогреется до более комфортных от +7 до +12 градусов тепла, хотя местами возможен небольшой дождь.

Когда украинцам ждать потепления

По словам Виталия Постриганя, настоящее весеннее тепло начнет возвращаться уже с понедельника.

«Атмосфера уже перестраивается — со следующей недели температура начнет расти, однако этот процесс будет постепенным. Таким образом, на возвращение тепла рассчитываем уже в начале Пасхальной недели», — отметил синоптик.

Ожидается, что погода стабилизируется и наконец будет соответствовать климатической норме для середины апреля.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.