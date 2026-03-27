Погоду в Украине сменит циклон с Балкан: синоптики предупредили, где будет +18, а где ожидать дождей

Погода изменится

Сегодня, 27 марта в Украине переменная облачность, местами пройдут дожди. Будет продолжать падать и распространяться влияние поля пониженного давления от циклона над Балканами.

Об этом сообщил «Укргдирометцентр».

Сегодня в восточных и Сумской областях пройдет небольшой дождь. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем будет +13…18°С, в Карпатах будет +7…12°С.

«Предупреждение о снеголавинной опасности. 26-27 марта, в связи с интенсивной оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность — 3 уровень», — предупредили синоптики.

Погода в Киеве

В пятницу в Киеве с областью переменная облачность. Сухо. Ветер восточный, 5-10 м/с. В столице температура будет колебаться от +15 до +17°С.

Ранее сообщалось, что последние дни марта принесут не только тепло, но и тревожные прогнозы по изменению погоды. Атлантические циклоны изгоняют из Украины теплую погоду, открывая путь влажным и холодным массам.