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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Погоня на Днестре пошла не по плану: в ГПСУ раскрыли, как украинские пограничники оказались в Молдове

В ГНСУ объяснили незапланированное пересечение границы с Молдовой украинскими пограничниками

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Андрей Демченко

Андрей Демченко / © Госпогранслужба Украины

Украинские пограничники попали в Молдову из-за неисправности лодки во время преследования мужчины на Днестре.

Об этом в эфире «Ранок.LIVE» сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По словам спикера, пересечение государственной границы украинскими военными было незапланированным и произошло исключительно из-за поломки плавсредства.

«Умысла у пограничного наряда пересекать границу не было», — подчеркнул Андрей Демченко.

Он уточнил, что после уяснения обстоятельств и встречи пограничников двух стран украинских военных быстро вернули домой. Зато переплывавший реку мужчина остался в Молдове — его судьбой заботятся местные правоохранители по своим законам.

«Фактически он остался там. Я не могу сказать, какой его процессуальный статус, какие условия в отношении него применены пограничной полицией Молдовы, потому что сторона выполняет свои нормы законодательства в отношении тех людей, которые незаконно пересекли границу», — пояснил спикер ГПСУ.

Скандал с пограничниками у Молдовы — последние новости

Напомним, инцидент произошел 15 октября у села Голошница в Молдове. По данным молдавских СМИ, двое украинских пограничников на моторной лодке пересекли границу, когда догоняли мужчину, пытавшегося переплыть Днестр. Из-за сломанного двигателя и мелководья лодка прибила к молдавскому берегу.

В Молдове возбуждено уголовное производство после инцидента с участием двух украинских пограничников, пересекших государственную границу при попытке задержать гражданина Украины.

Впоследствии украинец, оказавшийся в больнице Сорок с сотрясением мозга после попытки переплыть Днестр, попросил убежища в Молдове. В ГПСУ сообщили, что пограничников, причастных к задержанию, отстранили от охраны границы.

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