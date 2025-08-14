Погоня за водителем закончилась трофеем: полицейских обвинили в краже бензопилы

Бензопила / © pexels.com

В Черниговской области двум полицейским объявили о подозрении в похищении бензопилы из автомобиля мужчины, которого правоохранители преследовали из-за совершенного нарушения.

Об этом сообщила Черниговская областная прокуратура.

Подозрение в краже получили двое полицейских из отдела реагирования патрульной полиции Черниговского райуправления.

По данным следствия, во время своей работы полицейские заметили авто, которое продолжило ехать после сигнала об остановке. Правоохранители начали преследовать эту машину. Когда же добрались до лесного массива, то заметили, что водитель оставил там свое авто открытым с личными вещами внутри.

«Правоохранители, считая, что за их действиями никто не наблюдает, тайно похитили из салона автомобиля бензопилу марки „STIHL“, — указано в заявлении прокуратуры.

Теперь полицейским грозит от пяти до восьми лет заключения.

