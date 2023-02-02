Погорел на взятке: в Одессе задержан чиновник ОВА (фото)

За разные суммы он предлагал коммерсантам свое содействие в беспрепятственном выделении земельных участков в южном регионе.

В Одессе во время получения взятки задержан заместитель начальника одного из управлений Одесской ОВА.

Об этом сообщили в СБУ в Одесской области.

По данным ведомства, чиновник за разные суммы взяток предлагал коммерсантам помочь в получении в аренду земли в южном регионе. В частности, за выделение в аренду двух земельных участков на берегу Дуная мужчина потребовал от местного предпринимателя 60 тысяч долларов. При получении 40 тысяч его задержали рядом со зданием ОВА.

Возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. За это чиновнику может грозить до 12 лет тюрьмы. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Ранее стало известно, что в Одесскую ОВА пришли следователи Государственного бюро расследований с обысками.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк ранее рассказал, что ряд масштабных оперативно-следственных мероприятий направлены "на борьбу с внутренним врагом". Спецслужба выполняет задачи, поставленные главой государства Владимиром Зеленским.

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