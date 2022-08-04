"Погорели, остались без рук, ног, а теперь терроризируют местных": оккупанты ищут "изменников" среди жителей Бриловки на Херсонщине

Они ищут корректировщики.

Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

"Сообщают о давлении на местное население в Бриловке. Напомню, именно там, благодаря ювелирному попаданию, разрушили важный транспортный узел кафиров. Там орки погорели, остались без рук, ног. Теперь терроризируют местных — ищут корректировщиков. Такие фильтрационные действия фиксируются по всей. На практике — орки оцепляют населенные пункты и запрещают въезд/выезд, ходят по квартирам, незаконно проникают в гаражи, проверяют телефоны, карманы у обычных прохожих", — рассказал Хлань.

Он добавил, что в области продолжаются обстрелы, есть погибшие, а выезд через Васильевку все еще заблокирован из-за дождей.

"Конечно, россияне понимают, что теряют Херсонщину. Как сообщает британская разведка — железная дорога, по которой переправляли технику из Крыма, существенно повреждена и даже, если ее удастся отремонтировать — цель пристрелена и уязвима", — отметил Сергей Хлань.

Напомним, что в оккупированном Бериславе на Херсонщине российские оккупанты развернули военный госпиталь на базе больницы, ведь количество 300-х у них постоянно увеличивается. Из России оккупанты завезли врачей — около сорока человек.

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