Погорячился: под Одессой мужчина устроил стрельбу из-за парковки

Хозяин дома был ранен в живот, грудь и бедро.

В Одесском районе мужчина припарковал машину возле жилого дома. Это не понравилось хозяину и он сделал автомобилисту замечание. В ответ 22-летний друг владельца авто достал травматический пистолет и начал стрелять.

Как сообщает прессслужба полиции Одесской области, хозяин дома был ранен в живот, грудь и бедро. Правда, ранения непроникающие.

Стрелка задержали почти сразу. Своей вины он не отрицает и говорит, что погорячился.

Хулигану объявили о подозрении. Если суд признает его виновным, ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

Напомним, в Одессе на улице Кордонной 28-летний местный житель заметил незнакомого парня, который копошился возле его машины. Мужчина решил, что тот пытается украсть какую-то деталь и выстрелил ему в грудь из пистолета.

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