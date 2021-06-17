Погорячился: под Одессой мужчина устроил стрельбу из-за парковки

Хозяин дома был ранен в живот, грудь и бедро.
В Одесском районе мужчина припарковал машину возле жилого дома. Это не понравилось хозяину и он сделал автомобилисту замечание. В ответ 22-летний друг владельца авто достал травматический пистолет и начал стрелять.
Как сообщает прессслужба полиции Одесской области, хозяин дома был ранен в живот, грудь и бедро. Правда, ранения непроникающие.
Стрелка задержали почти сразу. Своей вины он не отрицает и говорит, что погорячился.
Хулигану объявили о подозрении. Если суд признает его виновным, ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.
Напомним, в Одессе на улице Кордонной 28-летний местный житель заметил незнакомого парня, который копошился возле его машины. Мужчина решил, что тот пытается украсть какую-то деталь и выстрелил ему в грудь из пистолета.