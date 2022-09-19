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Поговорила по телефону, и связь прервалась: вблизи села в Житомирской области нашли тело 18-летней девушки

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Поговорила по телефону, и связь прервалась: вблизи села в Житомирской области нашли тело 18-летней девушки

Фото: УНІАН

В Житомирской области недалеко от села Гальчина Андрушевской общины нашли тело девушки.

На теле погибшей были обнаружены следы насильственной смерти.

Об этом сообщает местное издание "Рупор Житомира".

Сегодня, 19 сентября около 11:30 в полицию поступило сообщение об обнаружении неподалеку от с. Гальчина Андрушевского общества тела 18-летней местной жительницы со следами насильственной смерти.

Об исчезновении девушки правоохранителей проинформировала ее мать. По ее словам, дочь пошла гулять вечером 18 сентября. До поры до времени она общалась с родными по телефону. Когда же перестала выходить на связь, мать обратилась в полицию.

На месте обнаружения тела девушки работают следственно-оперативные группы ГУНП и Бердичевского РПП. Специалисты зафиксировали на теле погибшего признаки насильственной смерти.

Напомним, что на Херсонщине оккупанты повесили мужчину в собственном дворе, а другого пытали горячим утюгом.

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