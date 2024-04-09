Пограничник хотел переправить уклонистов в Молдову: как его наказали

Пограничника, разоблаченного на попытке заработать на уклонистах, на два года отправили в дисциплинарный батальон.

Бывшего пограничника из Одесской области, пытавшегося обогатиться на уклонистах, признали виновным в незаконной переправке лиц через госграницу.

Об этом передает пресс-служба ГБР.

По информации следствия, в начале декабря 2023 года фигурант предложил двум своим знакомым "подработку". Они должны были на собственном авто перевозить уклонистов через границу в Молдову, минуя пункты пропуска.

Пограничник нашел двух желающих, которым пообещал за 4 тысячи долларов США из каждого вывезти их из Украины. После получения денег он посадил уклонистов в авто к знакомым и установил локацию на карте, куда доставить мужчин.

Перевозчики с уклонистами были задержаны пограничниками в 100 метрах от линии государственной границы.

Следствие по его гражданским союзникам осуществляют другие правоохранительные органы. Самому организатору схемы назначено наказание в виде двух лет содержания в дисциплинарном батальоне.

Ранее сообщалось, что в Киеве женщина за 6 тысяч долларов США обещала молодому человеку организовать выезд за границу как волонтеру.

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