Пограничник переправлял военнообязанных через границу - детали инцидента

Задержанный / © Государственное бюро расследований

Инспектор пограничной службыорганизовал нелегальный канал пересечения границы с Молдовой для военнообязанных.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований на сайте.

Как сообщили в ГБР, после года службы на границе чиновник решил воспользоваться своими служебными знаниями для личной выгоды. Он подробно знал графики дежурств, маршруты патрулей и особенности местности, что позволило ему организовать схему незаконной переправки лиц.

По информации следствия, инспектор привлек двух человек, желающих незаконно пересечь границу, и за 9 тысяч долларов США пообещал доставить их в Молдову собственным автомобилем вне пунктов пропуска.

Правоохранители задержали злоумышленника в сентябре 2025 года во время получения полной суммы оплаты за «услугу». Сейчас он находится под домашним арестом и обвиняется в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса.

© Государственное бюро расследований

Злоумышленник уплатил почти 1 миллион гривен залога, которые по его просьбе были направлены на поддержку обороноспособности Вооруженных Сил Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Процессуальное руководство осуществляет Белгород-Днестровская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

