Пограничник с острова Змеиный, побывавший в плену, женился в Харькове

Пограничник с острова Змеиный, побывавший в плену, женился в Харькове

Боец 35-й бригады морской пехоты после плена уехал в Харьков и решил сыграть свадьбу.

В Харькове сыграли свадьбу морпех З5 бригады морской пехоты ЗСУ и его невеста.

Об этом сообщают на странице 229 отдельного батальона.

Жених, боец 35 бригады морской пехоты, к началу войны проходил службу на острове Змеиный, где вместе с побратимами попали в плен. Некоторое время их судьба была неизвестна.

После ухода, получив отпуск, Валерий вернулся в Харьков, где проживает его любимая Владислава, с которой они встречаются уже 2 года. Там они решили пожениться.

"На помощь пришли бойцы 229 отдельного батальона 127 отдельной бригады ТрО, которые охотно присоединились к организации официальной части церемонии, которая уже является историей. Во время торжественного мероприятия, командир батальона Максим Зинченко поздравил молодоженов с созданием семьи и пожелал горячей любви" – говорится в сообщении батальона.

Напомним, что украинские защитники в очередной раз атаковали вражеские объекты на временно захваченном острове Змеиный. Россияне на украинском острове понесли значительные потери.

Также 26 апреля ВСУ ударили по оккупированному острову Змеиный : был уничтожен вражеский ЗРК "Стрела-10".

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