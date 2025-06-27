Пограничник сбежал со службы и попросил убежища в Словакии: журналист раскрыл детали

Пункт пропуска «Ужгород» на границе со Словакией / © Государственная пограничная служба Украины

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Пограничник из КПП «Ужгород» сбежал со службы и попросил убежища в Словакии.

Об этом сообщил известный закарпатский журналист и блогер Виталий Глагола в Telegram.

«Мне стало известно о случае бегства военнослужащего Госпогранслужбы прямо из КПП „Ужгород“ на украинско-словацкой границе», — написал он.

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Глагола отметил, что событие произошло более недели назад, но никакой публикации или официального сообщения об этом не было.

«Молодой пограничник — кинолог в отделе осмотра транспортных средств, работавший непосредственно на линии проверки автомобилей, после очередной смены вернулся на КПП, чтобы покормить служебную собаку. После этого покинул территорию пограничного подразделения и самовольно пересек границу в сторону Словакии», — рассказал блогер.

В Словакии, по словам Глаголы, пограничник запросил статус беженца, объяснив бегство тем, что избегает войны.

По предварительной информации, молодой пограничник мог узнать о запланированной отправке в зону боевых действий, и это могло стать причиной побега.

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«Выходил не через официальную полосу КПП, а слева от пограничного рубежа, вне основной зоны контроля», — уточнил блоггер.

Напомним, в Сумской области к пяти годам лишения свободы приговорили военного, сбежавшего из части и категорически отказавшегося от службы в армии. Его обвинили в дезертирстве.