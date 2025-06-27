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- Украина
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Пограничник сбежал со службы и попросил убежища в Словакии: журналист раскрыл детали
Журналист Виталий Глагола рассказал, как кинолог попросил убежища в Словакии, чтобы избежать войны.
Пограничник из КПП «Ужгород» сбежал со службы и попросил убежища в Словакии.
Об этом сообщил известный закарпатский журналист и блогер Виталий Глагола в Telegram.
«Мне стало известно о случае бегства военнослужащего Госпогранслужбы прямо из КПП „Ужгород“ на украинско-словацкой границе», — написал он.
Глагола отметил, что событие произошло более недели назад, но никакой публикации или официального сообщения об этом не было.
«Молодой пограничник — кинолог в отделе осмотра транспортных средств, работавший непосредственно на линии проверки автомобилей, после очередной смены вернулся на КПП, чтобы покормить служебную собаку. После этого покинул территорию пограничного подразделения и самовольно пересек границу в сторону Словакии», — рассказал блогер.
В Словакии, по словам Глаголы, пограничник запросил статус беженца, объяснив бегство тем, что избегает войны.
По предварительной информации, молодой пограничник мог узнать о запланированной отправке в зону боевых действий, и это могло стать причиной побега.
«Выходил не через официальную полосу КПП, а слева от пограничного рубежа, вне основной зоны контроля», — уточнил блоггер.
Напомним, в Сумской области к пяти годам лишения свободы приговорили военного, сбежавшего из части и категорически отказавшегося от службы в армии. Его обвинили в дезертирстве.