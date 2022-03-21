Пограничники Черновицкого отряда за два дня обнаружили поддельные справки из военкоматов у 8 мужчин

Пограничники Черновицкого отряда за два дня обнаружили поддельные справки из военкоматов у 8 мужчин

Пограничники легко обнаруживают фальшивые справки, которые мошенники продают мужчинам.

Только в минувшие выходные, 19-20 марта, пограничники Черновицкого отряда обнаружили поддельные справки из военкоматов у 8 мужчин в возрасте от 20 до 54 лет, передает Государственная пограничная служба Украины.

"Лица с фальшивыми справками о непригодности к военной службе признались, что купились на объявления в интернете, в которых предлагали гарантированный выезд за границу. За справки жертвы заплатили мошенникам иногда четырехзначные суммы в валюте", — отметили в службе.

Со своей стороны Госпогранслужба Украины гарантирует стопроцентное обнаружение поддельных документов.

Всех нарушителей с поддельными справками передали в Нацполицию, где решается вопрос о начале досудебных расследований за использование подложных документов (ст. 358 УКУ) и уклонение от призыва во время мобилизации (ст. 336 УКУ).

Напомним, сотрудники таможни составили протокол о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины.

В пункте пропуска «Бронница-Унгри» работники ДБР совместно с работниками Винницкой таможни обнаружили в ручной клади гражданки Украины 412 400 долларов США и 9 150 евро, сообщает Государственное бюро расследований.

Девушка пыталась пешком пересечь границу с незадекларированными деньгами в Республику Молдову.

Сотрудники таможни составили протокол о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины.

Данная статья влечет наложение штрафа в размере 100% стоимости этих товаров, транспортных средств с конфискацией указанных товаров, транспортных средств.