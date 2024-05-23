Пограничники фиксируют увеличение активности враждебных ДРГ в Сумской области

Украинские пограничники фиксируют увеличение активно враждебных диверсионно-разведывательных групп в Сумской области.

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Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"В Сумской области прослеживается активность вражеских диверсионно-разведывательных групп. В Черниговской области этого не фиксируется, а вот Сумщина – это то направление, где враг постоянно пытается проводить диверсионную деятельность. Нельзя сказать, что каждый день российские ДРГ пытаются зайти на нашу территорию, но их активность достаточно высока", – рассказал Андрей Демченко.

По его словам, основная цель враждебных диверсионно-разведывательных групп состоит в том, чтобы найти места расположения наших подразделений, узнать, как построена оборона, чтобы в дальнейшем наносить туда удары по мощному вооружению.

"Также ДРГ может иметь задачу нанести поражение по нашим позициям собственными силами, но эту угрозу ребята хорошо понимают. Применяются все необходимые действия, чтобы заблаговременно обнаруживать вражеские ДРГ", — отметил представитель ГНСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики нанесли удар по энергообъектам в Сумской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что эксперт рассказал о замыслах россиян на фронте и угрозе наступления на Сумы.

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