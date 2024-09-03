Пограничники и правоохранители в 2024 году разоблачили более 200 преступных групп, которые помогали бежать за границу

Больше всего попыток незаконного пересечения фиксируется на границе с Молдовой и Румынией.

Украинские пограничники совместно с правоохранителями с начала года разоблачили более 200 преступных групп, причастных к организации незаконного пересечения границы Украины.

Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, — пишет Укринформ.

"В общей сложности за время действия военного положения нашими оперативными сотрудниками в сотрудничестве с другими правоохранительными органами разоблачено более 570 преступных групп... Более 200 преступных групп из этого количества разоблачены именно в 2024 году», — рассказал он.

По словам Демченко, больше всего попыток незаконного пересечения фиксируется на границе с Молдовой и Румынией.

Напомним, накануне стало известно, что в Закарпатье в 50 м от границы с Румынией украинские пограничники со стрельбой остановили группу нарушителей границы вместе с их проводником.

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