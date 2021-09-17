Пограничники изъяли почти полтонны устриц на границе с РФ и оставили москвичей без деликатесов

Пограничники изъяли почти полтонны устриц на границе с РФ и оставили москвичей без деликатесов

По словам правонарушителей, они должны были доставить устриц на территорию России, а дальше продукция должна была сбываться для московских ресторанов.

В Марковском районе Луганской области пограничники и сотрудники СБУ задержали на государственной границе с Россией трех граждан на микроавтобусе, загруженном морепродуктами.

Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщает Госпогранслужба.

"Мужчины пытались переправить в Россию 450 килограммов свежих устриц. Правоохранители установили, что морской деликатес происходит из Франции и официально запрещен для ввоза в РФ", — говорится в сообщении.

По словам правонарушителей, они должны были доставить устриц на территорию России, а дальше продукция должна была сбываться для московских ресторанов.

Автомобиль и товар переданы сотрудникам таможни.

Напомним:

Киевские таможенники изъяли 44 кг индийских сокровищ , которые пытался провести пассажир в Украину. Мужчина, который прилетел из Дели в "Борисполь", имел два чемодана, которые были полностью набиты серебряными украшениями.

, которые пытался провести пассажир в Украину. Мужчина, который прилетел из Дели в "Борисполь", имел два чемодана, которые были полностью набиты серебряными украшениями. А на пункте пропуска "Краковец" (Львовская область) украинские пограничники совместно с сотрудниками Государственной таможенной службы Украины обнаружили в салоне автомобиля Volkswagen Passat тайника с медицинским препаратом, который содержит психоактивное вещество. Во время осмотра автомобиля, за рулем которого находился 39-летний гражданин Украины, было обнаружено женский чулок с 16 блистерами препарата "Acatar Acti-Tabs".

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