Пограничники назвали "самые популярные направления" украинских уклонистов

Наибольшее количество попыток незаконного пересечения границы украинскими мужчинами наблюдается на границе Молдовы и Румынии.

Об этом рассказал спикер ГНСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона "Єдині новини" в четверг, 8 августа.

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"Больше всего таких попыток происходит по направлению "зеленого" участка границы, то есть за пределами пунктов пропуска. За последнее время больше всего попыток совершается на границе с Молдовой и Румынией. Если говорить о таких группах, которые задержаны в Одесской области, то, к счастью, таких случаев не много, но мы видим дерзость действий организаторов таких схем, когда они фактически обещают людям содействие в незаконном пересечении, в дальнейшем собирают их по дороге к границе, а далее они уже делятся на меньшие группы, чтобы они были менее заметны. Или были случаи, когда и большими группами пытались прорваться через границу. Большинство попыток – это небольшие группы по 2-3 человека, которые следуют к границе, или одиночно", — сказал он.

Демченко отметил, что также остаются попытки незаконного пересечения границы и через пункты пропуска.

"Но там схемы, когда нарушители используют либо поддельные документы, либо пытаются спрятаться в конструктивных особенностях транспортных средств, либо пытаются подкупить инспекторов Государственной пограничной службы", — добавил он.

Напомним, по данным журналиста, в Закарпатье священник УПЦ МП пытался заработать на ухилянтах.

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