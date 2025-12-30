Пограничники назвали страны, куда чаще всего пытаются бежать уклоняющиеся

Граница / © ТСН

Несмотря на сложные погодные условия и высокие риски жизни, попытки незаконного пересечения государственной границы Украины не прекращаются. Больше нарушителей продолжают фиксировать на границе с Молдовой и Румынией, однако в этом году наметилась новая тенденция на белорусском направлении.

Об оперативной ситуации в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

По словам спикера ведомства, пограничники ежедневно сталкиваются с гражданами, пытающимися покинуть страну в обход официальных пунктов пропуска.

«Ежедневно мы задерживаем граждан, желающих незаконно пересечь границу. И это происходит во многих направлениях. В первую очередь, больше всего их задерживается на границе с Румынией и Молдовой», — отметил Демченко.

Он также добавил, что сезонный фактор играет свою роль. С наступлением осени и зимы количество желающих испытать судьбу уменьшилось по сравнению с летним периодом.

Это связано, прежде всего, с ухудшением погоды, ведь маршруты беглецов часто пролегают через ледяные реки или труднодоступные заснеженные горные участки. Впрочем, даже смертельная опасность останавливает не всех.

Особое внимание в ГНСУ обратили на северную границу. Хотя это направление считается одним из наиболее укрепленных и заминированных из-за угрозы со стороны союзника агрессора, количество попыток незаконного пересечения здесь возросло.

«По состоянию на данный момент таких нарушителей на участке границы с Беларусью было задержано почти 1400», — сообщил Андрей Демченко.

Спикер уточнил, что в абсолютных цифрах это гораздо меньше, чем на участках границы со странами Европейского Союза. Однако сам факт оживления попыток нелегального перехода в сторону Беларуси показательный сигнал, который фиксируют пограничники.

Напомним, во Львовской области уклоняющийся сбежал в Польшу, пока пограничник вышел в туалет.