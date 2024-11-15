Пограничники обнаружили более 9 кг наркотиков в сварочных аппаратах и минимойках

Более 9 кг наркотиков, замаскированных в сварочных аппаратах и минимойках, было обнаружено на украинско-польской границе.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

Наркотики, в частности психотропное вещество Alpha-PVP, контрабандисты пытались доставить в Европу и оккупированные территории. Организатором схемы стал 25-летний киевлянин, администрировавший Telegram-каналы для продажи наркотиков. За его незаконной деятельностью стояли значительные доходы — до 1,5 млн грн ежемесячно, а оплата производилась криптовалютой.

Пограничники обнаружили наркотики, замаскированные под технику. / Фото: http://dpsu.gov.ua/

Пограничники обнаружили наркотики, замаскированные под технику. / Фото: http://dpsu.gov.ua/

Пограничники обнаружили наркотики, замаскированные под технику. / Фото: http://dpsu.gov.ua/

Пограничники обнаружили наркотики, замаскированные под технику. / Фото: http://dpsu.gov.ua/

Пограничники обнаружили наркотики, замаскированные под технику. / Фото: http://dpsu.gov.ua/

Злоумышленник был задержан во время совместной операции пограничников, полиции и таможенников. Во время обысков изъята техника, транспортные средства и средства. Суд избрал для него меру пресечения — содержание под стражей.

Напомним, в Киеве задержали креативного наркодилера: как он маскировал психотропы.

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