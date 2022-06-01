Пограничники обнаружили двух иностранцев, пытавшихся незаконно въехать в Украину

Пограничники задержали двух иностранцев, пытавшихся незаконно въехать в Украину.

Среди подозреваемых — граждане Ирана и Азербайджана. Их задержали с ложными документами.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Как отмечается, у гражданина Ирана 1981 года рождения пограничники обнаружили полностью поддельный вид на постоянное проживание в Украине. Он заявил, что приобрел фальшивку в Киеве в 2018 году.

"А у гражданина Азербайджана 1980 года рождения пограничники обнаружили полностью поддельное водительское удостоверение, выданное на его учредительные данные. Мужчин передали сотрудникам Нацполиции, а также направили сообщения об обнаружении признаков преступления по ст.358 УК Украины "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине мужчина организовал схему незаконного пересечения границы гражданами призывного возраста. Пограничники его задержали.

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