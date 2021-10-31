Пограничники обнаружили мигрантов, пытавшихся выехать из Украины в Венгрию и Словакию (видео)

Пограничники задержали две группы мигрантов.
Недалеко от границы с Венгрией пограничники Мукачевского отряда задержали трех нелегальных мигрантов с паспортами граждан Турции.
Об этом сообщает ГПСУ.
Известно, что о возможном незаконном пересечении границы пограничников проинформировали офицеры оперативно-розыскного отдела отряда.
В результате принятых мер на окраине села Дийда пограничный наряд отдела "Лужанка" заметил трех человек. Их задержали в 400 метрах от границы. Нарушителями оказались 39-летняя мать и двое ее детей 2003 и 2004 года рождения.
Все три правонарушителя имели с собой паспорта граждан Турции. Пограничники выяснили, что родственники в начале октября законным способом приехали в Украину.
Причина нынешнего нарушения устанавливается. На задержанных составлены протоколы об админправонарушении, дело было направлено в суд, который даст правовую оценку действиям нелегальных мигрантов и решит их дальнейшую судьбу.
Другая группа мигрантов, по данным ГПСУ, была задержана на окраине населенного пункта Завосино Великоберезнянского района. Трех граждан Алжира планировали доставить в приграничье легковым автомобилем.
У водителя легковушки обнаружили паспорт гражданина Алжира. Два пассажира были без документов, однако также назвались алжирцами.
Правоохранители установили, что задержанные намеревались незаконно попасть в страны ЕС. В одном из мобильных терминалов правонарушителей обнаружили проложенный предварительный маршрут движения из Украины в Словакию.
Задержанных доставили в пограничное подразделение. После установления всех обстоятельств дела они будут привлечены к административной ответственности. Решение по делам правонарушителей будет принято судом.
Читайте также: