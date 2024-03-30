Пограничники подняли государственный флаг над тремя селами на Харьковщине (видео)

Эти села расположены вблизи государственной границы с РФ в так называемой "серой" зоне.

Бойцы бригады ГПСУ "Сталевий кордон" подняли сине-желтый флаг над тремя населенными пунктами Харьковской области, которые находились в "серой" зоне.

Об этом передает Госпогранслужба.

Населенные пункты Шабельное, Песчаное и Дегтярное в Харьковской области расположены вблизи государственной границы с РФ в так называемой "серой" зоне. Территория разрушенных сел плотно заминирована, а из-за постоянных вражеских обстрелов жить там просто невозможно.

"Однако пограничники бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" контролируют местность и напоминают врагу, что это наша земля и ему здесь не место", – говорится в сообщении.

Пограничники подняли государственный флаг над тремя селами Харьковщины

Ранее сообщалось, что в оккупированной Макеевке партизаны подняли украинский флаг.

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