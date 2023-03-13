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Пограничники показали, как вместе с артиллеристами уничтожили окупантов на только что обустроенных позициях под Бахмутом

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Пограничники показали, как вместе с артиллеристами уничтожили окупантов на только что обустроенных позициях под Бахмутом

Фото: Associated Press

Headshot под Бахмутом

Об этом информирует Госпогранслужба в сообщении в Telegram-канале.

"Пограничники с артиллеристами уничтожили 4 окупантов на только что обустроенных позициях. Кроме того, дрон защитников зафиксировал факт мародерства захватчиком у своих приспешников. Однако мы знаем, что долго пользоваться этими вещами он не сможет", — говорится в сообщении.

Ситуация в Бахмуте: подробности

Напомним, что президент Владимир Зеленский рассказал, что РФ потеряла под Бахмутом более 1100 кафиров менее чем за неделю.

К тому же командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский объяснял, что Бахмут нужно удержать, чтобы выиграть время для весеннего контрнаступления.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что в Бахмуте бои продолжаются уже в самом городе.

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Дата публикации
Просмотры
45
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