Пограничники поймали двух уклонистов: на лодке пытались убежать в Венгрию

Накануне вечером во время патрулирования речного участка границы с Венгрией пограничный был пойман двух мужчин -уклонистов, пытавшихся на резиновой лодке бежать в соседнюю страну.

Об этом сообщили в пресс-службе Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что пограничный наряд отдела "Вилок" увидел резиновую лодку, в которой находились два человека. На нем они двигались в сторону Венгрии. Военнослужащим удалось остановить нарушителей границы и доставить их на берег. Оказалось, что один из задержанных прибыл из Волыни, другой из Тячевского района Закарпатья.

"С недавнего времени пограничники отдела "Вилок" Мукачевского отряда охраняют речной участок границы с помощью лодки "Tuna". Именно на речном участке границы пограничники фиксируют и пресекают больше попыток незаконного пересечения границы", — говорится в сообщении.

Закарпатские пограничники поймали уклонистов.

Мужчины за попытку незаконного пересечения границы были привлечены к административной ответственности.

В ГНСУ сообщили, что с начала полномасштабного вторжения РФ на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда из реки Тиса извлекли тела 14 утопающих, тело 15-го до сих пор не обнаружено.

Напомним, на границе в Одесской области военнослужащие задержали мужчину, переодевшегося в женщину. Так украинец пытался незаконно покинуть пределы страны. Впрочем, во время проверки документов "украинка" оказалась мужчиной. Ему вручили повестку.

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