Пограничники поймали группу мужчин, пытавшихся проникнуть в Словакию (фото)

Пограничники остановили двух мужчин, признавшихся, что вместе с ними шел еще один гражданин.

Пограничники поймали двух мужчин, пытавшихся незаконно пробраться в Словакию. Их остановили при попытке преодолеть заградительный забор.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Как стало известно, пограничники остановили двух мужчин, признавшихся, что вместе с ними шел еще один гражданин. Впоследствии его нашли в километре от предшественников.

“Со временем удалось установить и переправителя. В ходе обысков у него изъяли транспортное средство, мобильный телефон и черные записи. Ему доложено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, на задержанных нарушителей составили админпротоколы”, — рассказали в ГНСУ.

Напомним, что в Словакии устали от войны в Украине.

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