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Пограничники поймали пассажира в "бронежилете" с 2,2 млн гривен наличными (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
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Пограничники поймали пассажира в "бронежилете" с 2,2 млн гривен наличными (фото)

Фото: Государственная пограничная служба Украины

У мужчины изъяли 2,2 млн гривен.

Пограничники поймали пассажира, сделавшего "бронежилет" из пищевой пленки и денег. Инцидент произошел в паромном пункте пропуска "Орловка", мужчина следовал из Румынии.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

У нарушителя при себе было 2,2 млн гривен. Происхождение наличных мужчин объяснить не смог.

Относительно него составили протокол о нарушении таможенных правил, а деньги изъяли.

© Государственная пограничная служба Украины
Фото: Государственная пограничная служба Украины
©

Напомним, на границе с Польшей уклонист и водители автобуса, которые за деньги согласился незаконно вывезти его из Украины, устроили пограничникам настоящий квест. Они менялись местами и прятались в туалете.

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Дата публикации
Просмотры
2111
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