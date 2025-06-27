Пограничники предупредили о пробках на КПП на границе с Польшей: что произошло

Пункт пропуска «Шегини» / © УНИАН

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На пункт пропуска «Шегини», что находится на границе Украины с Польшей, фиксируются временные осложнения.

Об этом сообщила ГПСУ.

Причина — дорожные работы на польском пункте пропуска «Медика», где продолжается укладка нового асфальтового покрытия.

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На время работ оформление легковых автомобилей на въезд в Польшу осуществляется только через две автобусные полосы. По оценкам польской стороны, работы продлятся ориентировочно пять часов. Ожидается замедление пропускных процедур.

Также пограничники напоминают, что в украинском пункте «Шегини» продолжается масштабная реконструкция. В связи с этим путешественникам советуют учитывать ситуацию при планировании поездки и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты. Наименьшая нагрузка сейчас фиксируется в пунктах пропуска «Нижанковичи» и «Смильница».

Напомним, в ГПСУ объяснили, могут ли заламинированные документы стать препятствием для выезда из Украины.