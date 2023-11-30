Пограничники предупреждают о сложностях на границе со Словакией

Украинские пограничники предупреждают об усложнении движения перед пунктом пропуска "Ужгород" на границе со Словакией 1 декабря. Причина – намерение словацких перевозчиков заблокировать движение грузовиков на границе.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

" Союз перевозчиков Словакии (UNAS) планирует осуществлять блокировку движения грузового автотранспорта перед пунктом пропуска "Вишнее Немецкое", смежном с украинским пунктом пропуска "Ужгород", с 16.00 1 декабря 2023 года", — говорится в сообщении.

Перевозка гуманитарной помощи и военной помощи, живых животных, горючего и охлажденных грузов блокироваться не будет. Остальные грузы на выезд из Словакии будут пропускать в ограниченном количестве — по четыре грузовика в час.

Пограничники подчеркнули, что о сроках завершения таких действий словацкая сторона не сообщала.

Как сообщалось ранее, в Словакии заявляли, что не допустят блокады границы с Украиной, как это произошло в Польше. В правительстве заверили, что не поддерживают блокировку границы.

Напомним, 6 ноября польские перевозчики объявили блокаду границы с Польшей. Движению грузового транспорта начали препятствовать в трех пунктах пропуска: "Корчева — Краковец", "Гребенное — Рава-Русская" и "Дорогуск — Ягодин". Уже 22 ноября польские забастовщики начали блокировать КПП "Медика-Шегини".

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