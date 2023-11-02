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Пограничники предупреждают о возможном усложнении движения на границе с Польшей: что известно

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Пограничники предупреждают о возможном усложнении движения на границе с Польшей: что известно

КПП на границе с Польшей. / Фото: УНІАН

Польские перевозчики планируют начать забастовку.

На украинско-польской границе возможно усложнение движения для грузовиков из-за забастовки польских перевозчиков. Акция может начаться с 3 ноября.

Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

"Польские перевозчики намерены блокировать движение грузового транспорта, которое будет следовать в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорохуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребене", — говорится в сообщении.

Отмечается, что усложнение движения возможно как на въезд в соседнюю Польшу, так и на выезд. В ГНСУ просят украинцев учесть эту информацию при планировании поездок.

Как сообщалось, польско-украинскую границу могут перекрыть до конца года. Причиной забастовки польских перевозчиков. Акция планируется на 2 месяца.

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Дата публикации
Просмотры
520
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